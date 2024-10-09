DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'taki üniversitelerde öğrenciler, Gazze ve Lübnan'a destek için büyük bir gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:55
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'taki Öğrenci Gösterileri

Fas'ın çeşitli üniversitelerinde binlerce öğrenci, İsrail'in bir yıl boyunca uyguladığı politikalara karşı duruş sergileyerek Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek olmak amacıyla gösteri düzenledi.

Grev ve Destek Çağrısı

Fas Ulusal Öğrenci Birliği'nin önderliğinde, Fas ile İsrail arasında sağlanan normalleşme sürecine son verilmesi için üniversitelerde bir günlük grev yapıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin Filistin ile dayanışma göstermesini amaçladı.

Gösterilere Katılım Yoğun Oldu

Marakeş, Kenitra, Vecde, El-Cedide ve Agadir gibi şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce öğrenci katıldı. Etkinlikler sırasında, katılımcılar çeşitli sloganlar atarak dayanışma mesajları verdiler.

Öğrencilerin Sloganları ve Sembolleri

Gösteride, "Ey şehit rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz", "Fas'tan gururlu Gazze'ye selam", ve "Fas ve Filistin iki değil, tek halk" ifadeleri öne çıktı. Öğrenciler, Filistin bayrakları taşırken, aynı zamanda Hamas'ın önde gelen isimleri olan Yahya Sinvar ve İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını da taşıdılar.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak