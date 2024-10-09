Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

Fas'taki Öğrenci Gösterileri

Fas'ın çeşitli üniversitelerinde binlerce öğrenci, İsrail'in bir yıl boyunca uyguladığı politikalara karşı duruş sergileyerek Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek olmak amacıyla gösteri düzenledi.

Grev ve Destek Çağrısı

Fas Ulusal Öğrenci Birliği'nin önderliğinde, Fas ile İsrail arasında sağlanan normalleşme sürecine son verilmesi için üniversitelerde bir günlük grev yapıldı. Bu etkinlik, öğrencilerin Filistin ile dayanışma göstermesini amaçladı.

Gösterilere Katılım Yoğun Oldu

Marakeş, Kenitra, Vecde, El-Cedide ve Agadir gibi şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce öğrenci katıldı. Etkinlikler sırasında, katılımcılar çeşitli sloganlar atarak dayanışma mesajları verdiler.

Öğrencilerin Sloganları ve Sembolleri

Gösteride, "Ey şehit rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz", "Fas'tan gururlu Gazze'ye selam", ve "Fas ve Filistin iki değil, tek halk" ifadeleri öne çıktı. Öğrenciler, Filistin bayrakları taşırken, aynı zamanda Hamas'ın önde gelen isimleri olan Yahya Sinvar ve İsmail Heniyye'nin fotoğraflarını da taşıdılar.