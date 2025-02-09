Fas’ta Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı: 16 Üniversite Katıldı

Türkiye Maarif Vakfı, Fas'ta Eğitim Fuarı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Fas’ın Kazablanka ve Marakeş şehirlerinde, Türkiye’den 16 üniversitenin katılımı ile kapsamlı bir eğitim fuarı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Türkiye'deki eğitim olanaklarını Faslı öğrencilere tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Fuarın Detayları

Fas’ın en yoğun nüfuslu şehirlerinden ikisinde düzenlenen bu fuara, Türkiye’den Bingöl, Kayseri, Kastamonu, Yozgat Bozok Üniversiteleri ile birlikte TED, Doğuş, İstanbul Ticaret, Bursa Uludağ, İstinye, Nişantaşı, Beykent, Atılım, Yüksek İhtisas, İstanbul Kent, İstanbul Gelişim ve OSTİM Teknik Üniversiteleri de katıldı.

Etkinlikte, Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Hava Yolları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar da yer alarak öğrencilere bilgi verdiler.

Açılış Töreni

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, düzenlenen açılış töreninde önemli konuşmalarda bulundu. Kılıç, Türkiye’de eğitim gören 5 bin Faslı öğrenci bulunduğunu ve bu sayının artmasını beklediğini ifade etti.

Öğrencilerle Bir Araya Geldiler

Lise son sınıf düzeyindeki Faslı öğrenciler, üniversite temsilcileri ile birebir görüşerek merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldular. Fuar boyunca aktif katılım gösteren öğrenciler, Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında detaylı bilgi edindiler.

Türkiye-Fas İlişkileri

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, fuarın Türkiye-Afrika, Türkiye-Kuzey Afrika ve özellikle Türkiye-Fas ilişkilerindeki derinleşme çabalarına katkı sağladığını vurguladı. Özkan, bu gibi etkinliklerin, eğitim işbirliklerinin yanı sıra siyasi ve ekonomik ilişkileri de geliştirme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Bu yıl katılımın anlamlı olduğuna dikkat çeken Özkan, önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim almasını beklediklerini belirtti. Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı, Türkiye'de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısının artmasına yol açması bekleniyor.