Fas ve Fransa Arasında 21 Yeni İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Fas ve Fransa Ekonomi Forumu’nda Anlaşmalar İmzalandı

Fas ile Fransa arasında gerçekleştirilen ekonomi forumu kapsamında 21 farklı anlaşma imzalandığı ifade edildi. Bu önemli buluşma, başkent Rabat'ta yapıldı.

İşbirliğinin Kapsamı

Rabat'taki forumda sunulan tanıtım materyallerine göre, imzalanan anlaşmalar iki ülke arasında ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, eğitim, bilimsel araştırma, tarım ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Batı Sahra İle İlgili Anlaşma

Bu anlaşmaların arasında Batı Sahra'daki illerin kalkınmasını da kapsayan bir düzenleme bulunuyor. Anlaşmalar, Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ile Fransız şirket Veolia Genel Müdürü tarafından imzalandı.

Macron'un Resmi Temasları Tamamlanıyor

Öte yandan, 28 Ekim'de Fas'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaretinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Batı Sahra Sorunu

Fas'ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasıyla birlikte, Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında gerginlik yaşanıyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız bir devlet olduğunu iddia ediyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) aracılığıyla varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçleriyle silahlı mücadele yürütmüştü. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın durumu hakkında yapılacak müzakereler başarıyla sonuçlanmamıştır.