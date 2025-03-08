Fas ve İspanya Arasındaki Feribot Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle Durduruldu

Fas'ın Tanca kenti ile İspanya'nın Tarifa kenti arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 03:06
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 03:06
Fas ve İspanya Arasındaki Feribot Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle Durduruldu

Fas'ın Tanca kenti ile İspanya'nın Tarifa kenti arasındaki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Tanca Şehir Limanı Müdür Yardımcısı Abdulaziz el-Verdi, yerel basına yaptığı açıklamada, Tanca ile Tarifa arasındaki seyahatlerin, kötü hava koşulları ve 3 metreyi aşan yüksek dalgalar nedeniyle pazar gününe kadar askıya alındığını belirtti.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, cumartesi gününden pazartesi gününe kadar şiddetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vurgulayarak, yağış miktarının ülkenin birçok bölgesinde 130 milimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Fas'ın kuzeyindeki Tanca, Şafşavan, Tetuan, el-Araiş ve el-Hüseyme kentlerinde yağış miktarlarının 80 ila 130 milimetre arasında değişeceği belirtildi.

Fas'ın Tanca limanı ile İspanya'nın Tarifa limanı arasındaki deniz geçidi, Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika ile Güney Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli geçişlerden biri olarak kabul edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı