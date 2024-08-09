Faşir'de HDK'nın Bombardımanında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Faşir'de bombalama olayı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Fašir'de, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen evlere yönelik topçu bombardımanında 15 sivil yaşamını yitirdi.

Aktivistlerin Açıklamaları

Faşir Direniş Komiteleri adlı aktivist grubu, HDK'nin bombardımanı sonucu sivillerin evlerine büyük zarar verildiğini duyurdu. Buna göre, bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin yanı sıra birçok kişi de yaralandı.

Darfur Bölgesi Başkanı'ndan Tepki

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bombardımanın dehşet verici bir terör eylemi olduğunu ifade etti. Minawi, masum sivillerin hedef alındığını kınayarak, uluslararası toplumu Faşir'deki ihlalleri durdurmak üzere hızlıca harekete geçmeye çağırdı.

Sudan'daki İç Savaş ve Sonuçları

30 yıl süren Ömer el Beşir rejiminin devrilmesiyle birlikte, ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında yoğun bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu çatışmalar, 16 aydır devam ediyor ve Sudan'ın farklı bölgelerinde etkilerini sürdürüyor.

Uluslararası Tepkiler ve Kriz

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 10 milyon kişi yerinden edilmiştir. Aynı zamanda 25 milyondan fazla insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.