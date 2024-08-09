Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Faşir'de HDK'nın Bombardımanında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin bombardımanında 15 sivil hayatını kaybetti, uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:06
Faşir'de HDK'nın Bombardımanında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Faşir'de bombalama olayı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Fašir'de, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen evlere yönelik topçu bombardımanında 15 sivil yaşamını yitirdi.

Aktivistlerin Açıklamaları

Faşir Direniş Komiteleri adlı aktivist grubu, HDK'nin bombardımanı sonucu sivillerin evlerine büyük zarar verildiğini duyurdu. Buna göre, bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin yanı sıra birçok kişi de yaralandı.

Darfur Bölgesi Başkanı'ndan Tepki

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bombardımanın dehşet verici bir terör eylemi olduğunu ifade etti. Minawi, masum sivillerin hedef alındığını kınayarak, uluslararası toplumu Faşir'deki ihlalleri durdurmak üzere hızlıca harekete geçmeye çağırdı.

Sudan'daki İç Savaş ve Sonuçları

30 yıl süren Ömer el Beşir rejiminin devrilmesiyle birlikte, ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında yoğun bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bu çatışmalar, 16 aydır devam ediyor ve Sudan'ın farklı bölgelerinde etkilerini sürdürüyor.

Uluslararası Tepkiler ve Kriz

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 10 milyon kişi yerinden edilmiştir. Aynı zamanda 25 milyondan fazla insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı