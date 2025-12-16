Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis: Gerekçeli kararda 'Cumhurbaşkanına tehdit' vurgusu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendi YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine söylediği sözler nedeniyle verdiği hükmün gerekçesini açıkladı. Mahkeme, Altaylı'nın ifadelerini düşünce özgürlüğü kapsamında görmedi.

Soruşturma ve dava süreci

Altaylı, 20 Haziran günü YouTube'da yaptığı yayın sonrası soruşturma kapsamına alındı; Temmuz ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. 26 Kasım'daki karar duruşmasında hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi ve adli kontrolün yetersiz olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gerekçeli kararda neler yer aldı

Mahkeme gerekçeli kararında Altaylı'nın sözleriyle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir az uz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz o yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz"

Bu sözlerin, mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suikaste kurban gidebileceği veya öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği belirtildi.

Basın ve ifade özgürlüğü kapsamı değerlendirmesi

Gerekçeli kararda, Altaylı'nın videoyu YouTube üzerinden herkese açık şekilde paylaştığı, kanalının abone sayısının bir milyonun üzerinde olduğu ve içeriğin yüzbinlerce kez izlendiği vurgulandı. Mahkeme, sözlerin nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet oluşturmaya yönelik ifadeler kapsamında kaldığını ve bunun düşünce özgürlüğü veya basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Ceza tayini ve tutukluluğun gerekçesi

Gerekçeli kararda, sanığın "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına, ardından diğer fiili saldırı nedeniyle artırımla 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildiği, Türk Ceza Kanunu 310/2-son cümle uyarınca cezanın asgari 5 yıl olmasının gerektiği, sonrasında verilen cezada indirime gidilerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildiği ve kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi. Ayrıca sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna da karar verildi.

Mahkeme, verilen ceza ve süresi dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmederek sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

