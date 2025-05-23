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Fatih Belediye Başkanı Turan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Yanıt

Fatih Belediye Başkanı Turan, CHP Genel Başkanı Özel'in yolsuzluk iddialarına karşılık çağrıda bulundu ve hemen açıklama yapmasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:36
Fatih Belediye Başkanı Turan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Yanıt

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Kritik Açıklama

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyeleri hakkında yaptığı yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Turan, Özel’in, "İfşalara Fatih Belediyesinden başlayacağım" sözüne atıfta bulunarak, "Hemen bugün açıklayın. 3 bin insanın çalıştığı belediyeye böylesine bir söylemde bulunmak olmaz" dedi.

Özel’in Açıklamaları Tepki Çekti

Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaptığı açıklamaların ardından, Turan gazetecilere önemli ifadelerde bulundu. Turan, CHP Genel Başkanı'nın elinde belgesiz iddialarla Fatih Belediyesi hakkında yaptığı bu açıklamaların haksızlık olduğunu belirtti.

"Benim yaklaşık 25 yıllık siyasi geçmişim var. Bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanının işi değildir ama... CHP Genel Başkanı, AK Parti'li belediyelerle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu varsa, ahlaken ve vicdanen bunu hemen açıklaması gerekiyor" diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışanlara Zarar Veriyor

Özel’in açıklamalarının belediye çalışanları ve ailelerini zor bir duruma soktuğunu ifade eden Turan, "Bu açıklamalar, muhataplarımızın adalet ve hukuk arayışında olmadıklarını gösteriyor. Binlerce insanın çalıştığı bir kurumla alakalı asılsız ithamlarda bulunmak, doğru bir davranış değil" dedi.

Bu nedenle, Özel'in derhal açıklamalarda bulunmasını talep eden Turan, "Eğer varsa bir şey, bugün açıklasın. Ben de hangi açıklamayı yaparsa yapsın buradayım" şeklinde konuştu.

Son olarak, Turan, "Bir belediye başkanı olarak bu tartışmaya girmek istemiyorum. Dört çocuğum, onurum ve şerefim için yaşıyorum ve herkes bunlar için yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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