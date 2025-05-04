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Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi

Fatih Camisi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:20
Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi

Fatih Camisi'nde İcazet Töreni Heyecanı

İstanbul'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 81 öğrenci için Fatih Camisi'nde düzenlenen icazet töreni, duygusal anlara sahne oldu.

Diyanet İşi Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Fatih Müftülüğü tarafından organize edilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu. Törende konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin başarısını kutlayarak, "Fatih Müftülüğüne bağlı Tercüman Yunus Erkek Kur'an Kursu'ndaki 81 hafızın icazet merasimini gerçekleştirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kur'an'a Hizmetin Önemi

Kaan, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek ve ezberlemek, Müslümanlar arasında büyük bir ilgiye mazhar olmuştur. Bu konuda Kur'an'ın lafzi özellikleri, manevi güzellikleri ve retoriğinin katkısı büyüktür" ifadelerini kullandı.

Gururlu Anlar ve Ödüller

Törenin ardından eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Törene, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Avcılar Müftüsü Mehmet Özcan, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç ve hafızların aileleri de katıldı.

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için Fatih Müftülüğünce Fatih Camisi'nde...

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için Fatih Müftülüğünce Fatih Camisi'nde icazet töreni yapıldı.

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için Fatih Müftülüğünce Fatih Camisi'nde...

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenci için Fatih Müftülüğünce Fatih Camisi'nde icazet töreni yapıldı.

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