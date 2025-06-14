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Fatih Erbakan Ağrı'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'da partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 21:40
Fatih Erbakan Ağrı'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

Fatih Erbakan Ağrı'da Partisinin Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı ilinde partisinin Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongre, Patnos Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Ahlaki Değerler ve Hedefler

Kongrede bir konuşma yapan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin dünya değil, ahiret öncelikli siyaset yapanların adresi olduğunu vurguladı. Erbakan, terörist İsrail'in İran'a yönelik son saldırısını eleştirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Vahşette, terörde, soykırımda sınır tanımayan terörist İsrail, eğer anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın ifadesiyle adeta 'terbiye edilmemiş bir aygır' gibi önüne geleni tepmeye devam edeceğini ve insanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu bir kez daha gösterdi."

Kongre ve Esnaf Ziyareti

Kongrede Mehmet Hanifi Kaya, yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Kongrenin ardından Erbakan ve beraberindeki heyet, bölgede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (ortada), Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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