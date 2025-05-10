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Fatih Erbakan, Aksaray'da Yeniden Refah Partisi İl Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aksaray'da partisinin il kongresinde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:20
Fatih Erbakan, Aksaray'da Yeniden Refah Partisi İl Kongresine Katıldı

Yeniden Refah Partisi Aksaray'da Büyüyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aksaray'da partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, partinin siyaset anlayışının milletin gönlünde önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Umut ve Çare Vadediyoruz

Erbakan, 6 yıl önce partiyi kurduklarında umut ve çarenin kendilerinde olduğunu belirtirerek, "Bu partide hayrın kendisi ve Milli Görüş vardır. Aziz milletimizin bu çağrımıza kulak vermesi, geçtiğimiz 2 seçimde aldığımız oylarla kanıtlanmıştır," dedi. 31 Mart seçimlerinde partisinin yüzde 7'lik oy oranına ulaştığını ifade eden Erbakan, böylece Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi haline geldiğini belirtti.

Üye Sayımızda da Büyüme Var

Erbakan, "Bugün itibarıyla yaklaşık 650 bin üyesiyle partimiz, sadece oy oranı bakımından değil, üye sayısı açısından da Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi olmuştur," diyerek partinin takip ettiği hedeflere dair umut dolu mesajlarla devam etti.

Değişim İhtiyacı

Türk milletinin değişim talebini dile getiren Erbakan, mevcut yönetimden memnuniyetsizliğin altını çizdi. Halkın, özellikle merhum Necmettin Erbakan hocanın gerçekleştirdiği efsane hizmetleri hatırladığını vurgulayarak, bu değişimin Milli Görüş'ün iktidara gelmesiyle sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yeni Dönemde Yeniden Refah

Kongrede mevcut başkan Muhammet Topaç, tekrar Yeniden Refah Partisi Aksaray İl Başkanlığına seçildi. Erbakan, partinin bu güçlü yapısıyla, iktidara gelme hedefinde kararlı olduklarının altını çizdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 3), partisinin Aksaray Ticaret ve Sanayi...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 3), partisinin Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 3), partisinin Aksaray Ticaret ve Sanayi...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (sağ 3), partisinin Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresine katıldı.

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