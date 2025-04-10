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Fatih Erbakan'dan Yolsuzluk Açıklaması: 'Adalet Herkes İçin Olmalı'

Fatih Erbakan, yolsuzlukla mücadelede eşitlik vurgusu yaptı ve adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:01
Fatih Erbakan'dan Yolsuzluk Açıklaması: 'Adalet Herkes İçin Olmalı'

Erbakan'dan Yolsuzluk Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, yolsuzluk ve usulsüzlük yapanların, hangi partiden olursa olsun, ortaya çıkarılması ve gereken cezaya çarptırılması gerektiğini vurguladı.

Çifte Standart Eleştirisi

Erbakan, Türkiye’de iktidara ve muhalefete farklı hukuk uygulandığını belirterek, “Biz kimsenin kefili değiliz. Eğer kim bir yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa bunun üzerine gidilmesi gerekir. Ancak AK Parti dönemine ilişkin belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarına dokunulmadan sadece muhalefet belediyelerinin yolsuzluklarının araştırılması adaletsizliktir.” dedi.

Adalet Vurgusu

Yolsuzluklar konusunda adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini aktaran Erbakan, “Yolsuzluk mu var sonuna kadar gidilsin, hırsızlık mı var en derinine inilsin. Ancak bu süreçte adaletin dışına çıkılmamalı ve çifte standart uygulanmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Boykot Çağrısına Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yaptığı boykot çağrısına da değinen Erbakan, yerli üretim yapan firmaların boykot edilmesinin ülke ekonomisine zarar vereceğini, bunun da ekonomiyi daha kötü bir duruma sokacağını belirtti.

Erbakan'ın bu açıklamaları, özellikle yolsuzlukla mücadelede adaletin önemine dikkat çekiyor ve toplumda adaletsizlik algısını azaltmayı hedefliyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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