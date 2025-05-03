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Fatih Erbakan, Ekonomik Krizi ve Aile Yılı'nı Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gençlerin ekonomik kriz nedeniyle yuvadan uzak kaldığını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:48
Fatih Erbakan, Ekonomik Krizi ve Aile Yılı'nı Eleştirdi

Erbakan: "2025 Aile Yılı, Ama Gençler Evlenemiyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlediği basın toplantısında iktidarın 2025'i Aile Yılı ilan etmesine rağmen gençlerin ekonomik kriz nedeniyle yuva kuramadığını vurguladı. Ev kurma maliyetinin 1 milyon liraya yaklaşmasıyla birlikte gençlerin evlenme hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Ekonomi ve Ahlaki Erozyon

Genel merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye'nin gündeminde ekonominin yanı sıra ahlaki erozyon konusunun da önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Merhum Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş perspektifi çerçevesinde bu iki alanda kalkınma hamlelerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yoksulluk ve İşsizlik Sorunları

OECD verilerine dayanarak, Türkiye'de 6 milyon, yerel araştırmalara göre 7 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını belirten Erbakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre ise 5.4 milyon çocuğun sosyal yardıma muhtaç olduğunu ifade etti. Erbakan, Türkiye'deki çocukların üçte iki'sinin makarna ve ekmekle beslenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Erbakan ayrıca, 2024 yılı TÜİK verilerine atıfta bulunarak, çocukların oyun oynamak ve eğitim almak yerine yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığını anlattı. Ekonomik koşullar nedeniyle gençlerin evlenemediğini, işsizliğin arttığını belirtti, Cumhurbaşkanı'na da yanıt verirken, "Evlenmiyor değil, evlenemiyor gençler" dedi.

Kanal İstanbul Projesine Karşı Çıktı

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, Kanal İstanbul projesine de değindi. İstanbul’un deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, bu projeye karşı olduklarını ifade etti.

Erbakan, ilgili projeye harcama yapılacağına, Türkiye’deki genç işsizlik oranının %30’a varan seviyelerine ulaşarak 11 milyon işsiz insanın istihdama kazandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İstanbul'a su sağlayan kaynakların ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerini de gündeme getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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