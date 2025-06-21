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Fatih Erbakan: "Milletimiz İlk Seçimde Milli Görüşte Karar Kılacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'daki kongrede milli görüş vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 00:26
Fatih Erbakan: "Milletimiz İlk Seçimde Milli Görüşte Karar Kılacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ordu Kongresinde Açıklamalarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan İl Kongresi için Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, "İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak" diyerek, partisinin milli görüş anlayışına olan inancını dile getirdi.

Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla siyaset yapanların adresi olduğunu vurguladı. Konuşmasında, milletin her şeyden önce geldiğini belirten Erbakan, "İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız. Yeniden iktidar olacağız ve bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle, refahla güldüreceğiz inşallah," ifadesini kullandı.

İran Konusundaki Tutumu

Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinerek, "İran'a yapılan bu alçak siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir," dedi.

Geçmişteki Başarıları Unutturmayacak

"İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak" diyerek sözlerine devam eden Erbakan, "Çünkü 94'te, 89'da belediyelerde yapılan efsane hizmetleri hatırlıyor. 1996-1997'de Erbakan Hoca'nın Başbakan olduğu dönemde yaptığı hizmetleri bu millet hatırlıyor ve bu hizmetlere yeniden kavuşmak için milli görüşte, Yeniden Refah'ta birleşmek gerektiğini biliyor. İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, Yeniden Refah'ı seçecek ve biz öncelikle yaşanabilir Türkiye'yi hayata geçireceğiz," diyerek sonlandırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresine katıldı. Erbakan, burada konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresine katıldı. Erbakan, burada konuşma yaptı.

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