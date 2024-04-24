Fatih Erbakan "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna "Değiliz herhalde" yanıtını verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçimlerden sonra görüşmediğini ifade ederken, Cumhur İttifakı'nda olmadıklarını belirtti.



Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye etkisi hakkında yapılan değerlendirmelere cevap veren Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediği ve Cumhur İttifakı'nda olmadıklarıyla ilgili sorulara yanıt veren Erbakan, "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

Erbakan, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise ekonominin etkisi olduğunu ve Gazze konusunun da büyük bir hassasiyet oluşturduğunu belirtti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini ifade eden Erbakan, sahadaki teveccühlerinin daha yüksek olduğunu ve oy oranlarını detaylarıyla açıkladı.