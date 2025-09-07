DOLAR
Fatih Erbakan: TBMM Komisyonunun İmralı'ya Gitmesine Sıcak Bakmayız

Fatih Erbakan, TBMM komisyonunun İmralı'ya gitmesine karşı çıktığını ve Yeniden Refah'ın 3. Olağan Büyük Kongresi'nin 16 veya 30 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:04
İl başkanları toplantısı öncesi açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, TBMM'de kurulacak bir komisyonun İmralı'ya heyet göndermesine açıkça karşı çıktığını vurguladı.

Erbakan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." ifadelerini kullandı.

Kongre tarihleri ve umutlu beklenti

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti. Öngörülen tarihler arasında 16 Kasım veya 30 Kasım'ın öne çıktığını ifade eden Erbakan, bu kongrenin önceki büyük kongrelerden daha büyük katılımla, daha coşkulu ve etkili şekilde yapılacağına inanıldığını söyledi.

Mahkeme kararı ve partilerin iç işleyişi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, siyasi partilerin kendi iç süreçlerinde hata ve aksaklıklar olması durumunda düzeltmeleri partilerin yapması gerektiği görüşünü paylaştı.

İmralı görüşmeleri: MİT'in rolü vurgulandı

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun İmralı'ya gitmesinin söz konusu olamayacağını ifade eden Erbakan, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Komisyon'un hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Parti'li vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler." dedi.

Erbakan, TBMM çatısı altında milletin iradesiyle seçilmiş vekillerin İmralı'ya gitmesine sıcak bakmadıklarını bir kez daha yinelerken, böyle bir girişim halinde komisyondan çekilme seçeneğini de gündeme alacaklarını belirtti.

