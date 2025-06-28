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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Batman Kongresi'nde Birlik Mesajı Verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Batman'daki 2. Olağan Kongre'de birlik ve bölgede hizmet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:36
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Batman Kongresi'nde Birlik Mesajı Verdi

Erbakan'dan Önemli Mesajlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre, Batman'da Kültür Mahallesi'nde bulunan Milli Gençlik Derneği Batman Şubesi'nin açılışının ardından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Erbakan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Hizmet ve Birlik Vurgusu

Katılımcılara hitap eden Erbakan, yetki sahibi olduklarında bölgeye en faydalı ve hayırlı hizmetleri gerçekleştirmek amacı güttüklerini belirtti. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, bu değerlerin toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Orta Doğu Gündemi

Erbakan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere de değinerek, "İslam coğrafyası dün olduğu gibi bugün de maalesef işgallerle, katliamlarla ve hak ihlalleriyle karşı karşıya. Gazze soykırımı ve İran'a yapılan saldırılar, hepimizin malumu. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, hayallerine ulaşmak için durmadan çalışıyor. Siyonist terörist İsrail ve Amerika, Gazze'de, Yemen'de, İran'da insanlık suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor," şeklinde konuştu.

Başkanlık Seçimi

Kongre sonunda yapılan oylamada, tek liste ile gidilen seçimde Ziyaülhak Yamaç, yeniden il başkanı seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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