Fatih Sahilinde Yatta Yangın: Büyük Hasar!

Fatih sahilinde meydana gelen yangın, demirli bir yatta büyük hasara yol açtı. Balat sahilinde bulunan 18 metrelik yatta, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olayın ardından, durumu haber alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye ve deniz polisi ekipleri, yaklaşık bir saat süren müdahaleleriyle yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yatta meydana gelen hasarın boyutları henüz netleşmiş değil.

Yangının çıkış sebeebiyle ilgili detaylı bir investigasyon başlatıldı.

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Fatih sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hasara yol açtı.

Fatih sahilinde demirli olan 18 metrelik yatta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın hasara yol açtı.