Fatih'te Bariyere Çarpan Araç Devrildi

Fatih'te Kaza: Araç Bariyere Çarptı

Fatih, Türkiye - Kumkapı, Kennedy Caddesi üzerinde 34 FJJ 967 plakalı bir otomobil, Sirkeci istikametinde ilerlerken yol kenarındaki bariyere çarptı ve devrildi. Olay, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Y.K. ve yanındaki G.D., kendi çabalarıyla araçtan çıktılar. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen yaralılar, durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemediklerini ifade etti.

Olayın Nedeni Yorgunluk

Polis ekiplerine konuşan Y.K., gece vardiyasından döndüklerini ve yorgun, uykusuz oldukları için kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu ve ekipler yolun güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladı.

Kaza yeri: Fatih, Kennedy Caddesi

Otomobil plakası: 34 FJJ 967

Yaralılar: Y.K. ve G.D.

Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Fatih'te bariyere çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.