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Fatih'te Baygınlık Geçiren Adamın Üzerinden Otomobil Geçti

Fatih'te baygınlık geçirip yola düşen Hakan Yıldız'a otomobil çarptı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:50
Fatih'te Baygınlık Geçiren Adamın Üzerinden Otomobil Geçti

Fatih'te Korkutan Kaza

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir börekçide oturan 64 yaşındaki Hakan Yıldız, baygınlık geçirerek yola düştü. Olayın ardından üzerinden bir otomobil geçti.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Dün sabah saatlerinde, Yıldız, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan sandalyede otururken rahatsızlandı. Aniden fenalaşarak yola düşen Yıldız'ın geçişine bu sırada sokaktan geçen bir otomobil denk geldi.

Olay yerine kısa süre içinde sağlık ekipleri intikal etti. Yıldız, hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilinirken bazı vücut bölgelerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayla ilgili beyanda bulunan İlhan Arslan, Yıldız'ın sürekli müşteri olduğunu belirtirken, "Yıldız baygınlık geçirdi ve yola düştü. O sırada bir araç geçti. Muhtemelen kafasının üzerinden geçmiş olabilir. Hayati tehlikesi yok, ancak birkaç kırığı var." şeklinde konuştu.

Kamera Kayıtları

Yıldız'ın oturduğu sandalyeden düşüşü ve üzerinden otomobilin geçişi, börekçinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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