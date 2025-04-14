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Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı

Fatih'te bir cinayetle bağlantılı olarak 5 şüpheli gözaltına alındı; 2'si adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:29
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı

Fatih'te 5 Şubat tarihinde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili olarak 5 şüpheli yakalandı. Söz konusu olayda, B.U. (50) adlı kişi aracında silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili başlattıkları çalışmalar sonucunda H.Y. (43) ve Ö.S. (41)'nin, cinayet sırasında silahı kullandıkları belirledi. Her ikisi de 18 suç kaydı bulunan şüpheliler, 11 Nisan'da Esenyurt ve Fatih'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler H.Y. ve Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca, cinayetle bağlantılı olarak yakalanan 18 yaşından küçük 3 şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Fatih'te, 5 Şubat'ta bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan...

Fatih'te, 5 Şubat'ta bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

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