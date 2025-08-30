DOLAR
Fatih'te Filistin'e Destek Yürüyüşü: Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet

Filistin'e Destek Platformu üyeleri Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü; konuşmalar, çağrılar ve Filistin için dualar yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:03
Filistin'e Destek Platformu üyeleri, "Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet" programı kapsamında Fatih'te bir yürüyüş gerçekleştirdi. Program, bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Fatih Camii'nde Buluşma ve Yürüyüş

Katılımcılar, Fatih Camii'nde bir araya gelerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve iddia edilen soykırımına tepki gösterdi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı.

Grup, Fevzipaşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü ve burada bir süre tekbir getirdi.

Konuşmalar: Direniş ve Çağrılar

Platform adına konuşan Necmettin Irmak, siyonistlerin Gazze ile ilgili yeni bir işgal planı kurduklarını iddia etti. Irmak, bu planların son iki yıldır aynı şekilde denendiğini, başarısız olduklarını ve olamayacaklarını vurguladı. Irmak, Gazze direnişinin yalnızca coğrafi bir mücadele olmadığını, emperyalist işgalcilere karşı geniş kapsamlı bir direniş olduğunu belirtti.

Irmak ayrıca bu direnişin sadece Gazze ve Filistin ile sınırlı kalmayıp Afganistan ve Suriye'de de süren işgale karşı bir temizleme hareketine dönüşeceğini ifade etti.

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya ise 7 Ekim 2023'ün üzerinden 693 gün geçtiğini hatırlatarak, İslam ülkelerinin liderlerine seslendi: "693 günde 60 bini aşkın kardeşimiz şehit oldu. Siz elinizde bulundurduğunuz bunca imkanı, bunca gücü bugün kullanmayacaksanız ne zaman kullanacaksınız? Bizim artık, İsrail ile yapılan ticaretin t'sine tahammülümüz yoktur."

Çankaya, dünyanın farklı yerlerinden Gazze ablukasını kırmak üzere harekete geçildiğini belirterek Uluslararası Sumud Filosu Koalisyonu gemilerinin yola çıkmak için hazır olduğunu söyledi. Filodaki bazı gemilerin bayrak sorunları nedeniyle çıkış engeliyle karşılaştığını aktaran Çankaya, yetkililerden bu problemlerin bir an önce çözülmesini talep etti.

Dualar ve Kapanış

Konuşmaların ardından grup yatsı namazını kıldı ve Filistinliler için dua etti. Program, katılımcıların sesli sloganları ve dualarıyla sona erdi.

