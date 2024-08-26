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Fatih'te Gazeteciler İsrail'in Gazze'deki Direnişi Tartıştı

Gazeteciler, Gazze'deki yaşam ve direnişi Fatih'te düzenlenen panelde anlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 23:54
Fatih'te Gazeteciler İsrail'in Gazze'deki Direnişi Tartıştı

İsrail'in Gazze Saldırıları ve Gazeteci Direnişi

Fatih'te gerçekleştirilen "Gazeteciler Anlatıyor: İsrail İşgali Altında Yaşam ve Direniş" adlı panelde, Gazze'deki yaşam koşulları ve direniş konuları ele alındı. Etkinlik, Filistin için Gazeteci Dayanışması Platformu tarafından düzenlendi.

Programın Detayları

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları sergilendi. Ayrıca, bu saldırılara dair belgeseller ve bireysel hikayeler de paylaşıldı. Bu belgesellerden biri, TRT World yapımı olan "No Escape: Voices from Rafah" adlı eserin gösterimiydi.

Gazzeli Gazeteci Riwa Aladini'nin Anıları

Panelde konuşan Gazzeli gazeteci Riwa Aladini, Gazze'den Türkiye'ye geçmelerinin ardından birçok arkadaşının bu şansı bulamadığını ifade etti. Gazze'deki yaşam zorluklarını ise şöyle anlattı:

  • "Marketlerde yiyecek ya da içecek su bulup bulamayacağımıza dair sürekli bir korku vardı."
  • "Elektrik ve internet paraleldi, ilaç ve doktor bulmak neredeyse imkânsızdı."
  • "Caddede yürürken bir anda bulunduğum yeri hedef alabilirler."

Gazeteci Memduh Borno'nun Tanıklıkları

Diğer bir katılımcı gazeteci Memduh Borno, meslek hayatı boyunca birçok savaşa tanıklık ettiğini ancak son dönemdeki Gazze koşullarının ürkütücü olduğunu belirtti. Borno, Gazze'de yaşananların sıradan bir yaşam tarzı haline geldiğini ancak mücadelenin sürdüğünü vurguladı:

  • "İsrail'in Gazze'ye müdahalesi, 7 Ekim ile sınırlı değil. Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmeyi hedefliyorlardı."
  • "Gazze'yi ikiye bölme planları var. Filistinlilerin kaybetmeye mahkûm olmaması için birlik olmalıyız."
  • "Gazete mensuplarına yönelik hedefli saldırılar, sesimizin duyulmamasının bir aracı."

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