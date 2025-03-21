Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi

Fatih'te meydana gelen otobüs kazası, bölgede trafik yoğunluğuna yol açtı. Yolcular yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:27
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi

Fatih'te, Topkapı Mahallesi'nde iki İETT otobüsü çarpıştı, bu durum bölgede trafik sıkışıklığına neden oldu.

Turgut Özal Bulvarı ve Millet Caddesi'nde gerçekleşen kazada, 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan otobüs ile 88 Sultangazi-Topkapı seferini yapan otobüs çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki otobüste de hasar meydana gelirken, cadde üzerinde ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Yolcular, otobüslerden inmek zorunda kalarak yürüyerek yollarına devam etti.

Fatih Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden 79T Kayabaşı-Taksim...

Fatih Topkapı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi'nde seyreden 79T Kayabaşı-Taksim hattında çalışan İETT otobüsü ile 88 Sultangazi-Topkapı seferini yapan İETT otobüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otobüste hasar oluşurken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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