Fatih'te İnşaat Malzemeleri Dükkanının Kuyusunda Erkek Cesedi Bulundu

Fatih'te, Cibali Caddesi'ndeki bir inşaat malzemeleri dükkanında bulunan kuyuda erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kuyu içindeki ceset tespit edildi.

Olay ve Müdahale

Durum üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri cesedi kuyudan çıkardı. Yapılan ilk tespitlere göre cesedin yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D.'ye ait olduğu anlaşıldı.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.