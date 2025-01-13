Fatih'te Kontrolsüz Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Fatih'te yokuş çıkarken geri hareket eden otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:02
Fatih'te Kontrolsüz Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Fatih'teki Kaza Anı Kayıt Altına Alındı

Fatih'te, yokuş çıkarken kontrolsüz şekilde geri gitmeye başlayan bir otomobil, yürüyen bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay, 34 JV 7907 plakalı aracın Balat Mahallesi Sancaklar Yokuşu'nda meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, yukarı doğru giden otomobil aniden geri gitmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen üç kadın, kendilerine çarpma tehlikesi olduğunu fark ederek kenara doğru hareket etti. Ancak otomobil, kadalardan birine çarparak yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın nasıl gerçekleştiği, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtta, otomobilin kadınların yanından geçtikten kısa süre sonra geri gelerek birine çarptığı anlar yer alıyor.

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