Fatih'te Korsan Otoparkçılar Yakalandı

Fatih'te Korsan Otoparkçılık Operasyonu

İstanbul'un Fatih ilçesinde, korsan otoparkçılık faaliyetleri nedeniyle 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Binbirdirek Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda sürücülerden usulsüz ücret talep eden kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Sivil polis ekiplerine park ücreti talep eden M.T. ve O.T., ekiplerin dikkatini çekti ve suçüstü yakalandı. Operasyon, mahalledeki sürücüleri hedef alan korsan otoparkçılık faaliyetlerini engellemeyi amaçladı.

Yasal İşlem Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı. Bu madde, kara yolu üzerindeki park yerlerinde işletme izni olmaksızın park ücreti talep etmek veya almaya teşebbüs etmekle ilgili yasaları kapsamaktadır.

Yetkililer, korsan otoparkçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve sürücülerin güvenliğini ön planda tutacaklarını belirtti.