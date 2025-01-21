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Fatih'te Lokanta Bacasında Yangın Söndürüldü

Fatih'te bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:03
Fatih'te Lokanta Bacasında Yangın Söndürüldü

Fatih’te Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Fatih'te, İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Yangın, dernek binası alt katında faaliyet gösteren lokantanın bacasında meydana geldi.

Yangının haberi alınır alınmaz, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, yangının çatıya sıçramadan kontrol altına alarak başarılı bir şekilde söndürdü.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, itfaiye ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri devam ettiriyor.

Fatih'te lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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