Fatih'te Otelde 2 Hollanda Vatandaşı Çocuk Ölü Bulundu

Baba hastaneye kaldırıldı, ölüm sebebi otopsiyle netleşecek

Hollanda pasaportuna kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17), Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir otelde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hollandalı aile turistik amaçlı geldiği İstanbul'da konaklamak için söz konusu oteli tercih etti.

Rashid Mohammed Ajoeb (57), çocuklarıyla birlikte dün İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otele döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde iki çocuk yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirledi; baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Kesin sonuç, yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından netleşecek.