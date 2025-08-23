DOLAR
Fatih'te Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü — Cankurtaran'da Tahliye ve Müdahale

Fatih Cankurtaran'da bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı; konuklar tahliye edildi, otelde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 02:54
Fatih'te Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü — Cankurtaran'da Tahliye ve Müdahale

Fatih'te Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

Olay yeri: Cankurtaran Mahallesi, Akbıyık Caddesi

Fatih'te, Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangının otelin mutfak kısmında başladığı belirtilirken, nedeninin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Dumanları fark eden görevliler, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistleri tahliye etti. Tahliye işlemi sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay sonrasında otelde bir süre duman tahliyesi yapıldı; bazı yabancı turistler ekiplerin çalışmalarını dikkatle izledi.

Yangın nedeniyle otelde maddi anlamda hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

