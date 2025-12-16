Fatih'te Sümbül Efendi Cami Önünde Güvenlik Kulübesi Alev Alev Yandı

İddialara göre bilinmeyen nedenle başlayan yangın kulübeyi tamamen sardı

İstanbul Fatih’te, Sümbül Efendi Mahallesindeki Sümbül Efendi Caminin kapı kısmında bulunan güvenlik kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek kulübenin tamamını sardı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak yanan kulübe kullanılamaz hale geldi. Kulübenin bitişiğindeki hamamın duvarı da yangından zarar gördü.

Yangının çıktığı ve kulübenin alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL FATİH’TE CAMİ DIŞINDAKİ GÜVENLİK KULÜBESİ ALEV ALEV YANDI.