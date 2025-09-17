FBI Başkanı Patel, Temsilciler Meclisi'nde Epstein dosyasıyla sorgulandı

FBI Başkanı Kash Patel, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde Epstein dosyası, belge paylaşımı ve mağdurlarla temas konularında sıkı sorguya çekildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:14
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne verdiği ifadenin ikinci gününde, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin eleştiriler ve sert sorularla karşılaştı. Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunmuştu.

Oturumda öne çıkan başlıklar

Komitedeki tartışmaların merkezinde, FBI'ın Epstein dosyalarını ele alış biçimi, yayınlanan belgeler ve mağdur kadınlarla temas konuları yer aldı. Oturumda Demokrat üyeler, Patel'in açıklamalarını ve dosyanın kapsamını sorguladı.

Acosta ve dosyanın genişletilmemesi iddiası

Patel, dün ABD Senatosu'nda yaptığı gibi, bugünkü konuşmasında da Alexander Acosta'yı —Eski ABD Başkanı George W. Bush yönetiminde Florida'da görev yapmış ve Epstein ile kovuşturma yapmama anlaşması yapan eski ABD savcısı— bu soruşturmanın genişlemesini engellemekle suçladı.

Demokratların sıkıştırdığı noktalar

Demokrat Temsilci Eric Swalwell, Patel'i FBI'ın Epstein davasında neden daha fazla belge yayınlamadığı konusunda sıkıştırdı ve alçak sesle, "Başsavcıya (ABD Başkanı) Donald Trump'ın isminin Epstein dosyalarında olduğunu söyledin mi?" diye sordu. Bu soru ve devamındaki tartışma sırasında Komite Başkanı Jim Jordan araya girerek oturumu sakinleştirmeye çalıştı ve "Bu, Amerikan halkı için bir utançtır." diye seslendi.

Trump iddiaları ve Patel'in yanıtları

Demokrat Temsilci Ted Lieu, Patel'e "Donald Trump'ın yaşı belirsiz kızlarla birlikte olduğu herhangi bir fotoğraf var mı?" diye sorarken, Patel bu iddiayı yalanladı. Patel ayrıca, daha fazla kanıt istediklerini ve gelen bilgileri inceleyeceklerini söyledi.

Mağdurlarla görüşmeme eleştirisi

Temsilci Pramila Jayapal, Patel'i dosyaları büyük ölçüde "örtbas etmekle" suçladı ve Patel'in daha önceki duruşmada "hayatta kalanların güvenilir olmadığını söylediği" iddiasını gündeme getirdi. Patel buna sert tepki göstererek, "Ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Benim hakkımda yalan söylemeyin." dedi.

Jayapal, ayrıca Patel'e Epstein'in mağdur ettiği kız çocukları ve kadınlarla görüşüp görüşmeyeceğini sordu. Patel bu soruya doğrudan yanıt vermedi; "Rutin olarak insanlardan daha fazla kanıt sunmalarını istiyoruz ve bunları inceleyeceğiz." demekle yetindi. Jayapal oturum sırasında, "Zengin ve güçlü adamları, hatta bu komitede yer alabilecek kişileri bile örtbas etmeye devam mı edeceksiniz?" diye bağırdı.

Önceki Senato oturumuna atıf

Patel, dün ABD Senatosu'ndaki oturumda da muhafazakar aktivist Charlie Kirk cinayeti ve Epstein dosyası hakkında yoğun sorularla karşılaşmış; saatler süren oturumda zaman zaman tansiyon yükselmişti.

