Fed Başkanı Powell'dan Efsane Açıklamalar: Tarifeler Enflasyonu Etkiliyor

Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyonu artırabileceğini ve ilerlemelerin gecikebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:37
Fed Başkanı Powell'dan Efsane Açıklamalar: Tarifeler Enflasyonu Etkiliyor

Fed Başkanı Powell'dan Çarpıcı Açıklamalar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, tarife politikalarının enflasyonu nasıl etkileyebileceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Powell, enflasyonun bazı bölümlerinin tarifeler nedeniyle yükseldiğini belirterek, "Bu yıl içinde enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinde gecikme yaşanabilir," dedi.

Politika Faizinde Değişiklik Olmadı

Powell, Fed'in politika faizini sabit tutma kararını açıkladı. Faiz oranları, %4,25-4,50 aralığında değişmeden kaldı. Powell, ekonominin güçlü olduğunu ve son iki yılda Fed'in hedeflerine yönelik önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Ekonomide Belirsizlikler Artıyor

Son göstergelerin 2024'ün ikinci yarısında hızlı ekonomik büyümeyi takip eden bir tüketici harcama yavaşlamasına işaret ettiğini kaydeden Powell, hanehalkı ve iş dünyasına yönelik anketlerin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığını da ekledi.

Enflasyonun Yükselişi ve Tarifelerin Rolü

Powell, enflasyonun son iki yılda önemli ölçüde yavaşladığını ancak hedeflenen %2'lik seviyenin üstünde seyrettiğini belirtti. "Enflasyon beklentilerine ilişkin bazı kısa vadeli göstergeler son dönemde yükseldi. Hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde, katılımcılar tarifeleri ana etken olarak gösteriyor," dedi.

Politika Değişiklikleri ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenlemelerde önemli değişiklikler yapma sürecinde olduğunu ifade eden Powell, bu değişikliklerin ekonominin gidişatı üzerinde belirsizlik yarattığını belirtti. Ayrıca, politika duruşunu değiştirmek için acele etmeyeceklerini vurguladı.

Sonuç Olarak, Enflasyon Hala Gözetim Altında

Powell, enflasyonun tarifelere tepki olarak yükseldiği düşüncesini yineleyerek, "Bu yıl içinde enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesinde gecikme yaşanabilir" şeklinde konuştu. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunlukla sabit kaldığını ifade eden Powell, verilerin hala sağlam olduğunu ve istihdam yaratma oranlarının sağlıklı seviyelerde seyrettiğini belirtti.

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