Fed Tutanakları: Yılın Geri Kalanında Daha Fazla Faiz İndirimi İhtimali

Fed'in 16-17 Eylül tutanakları, politika faizinin 25 baz puan indirildiğini ve yılın geri kalanında daha fazla faiz indirimi olabileceğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:22
Fed, 16-17 Eylül toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin 16-17 Eylül'de yapılan toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Son toplantıda politika faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek %4-%4,25 aralığına çekilmişti.

Tutanakların öne çıkan bulguları

Tutanaklar, bu yılın geri kalanında politika üzerinde daha fazla gevşeme yapılabileceğine işaret ediyor. Metinde, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2028 yılına kadar olan dönem için yukarı yönlü revize edildiği hatırlatıldı.

Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiği belirtilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl bu yıla göre daha hızlı olmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyon tahminlerine ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladığı, ancak bazı yetkililerin bu risklerin yılın başlarına göre daha az olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve politika seçeneği

Neredeyse tüm yetkililerin, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği ifade edildi. Tutanaklarda, yetkililerin bu toplantıda uygun politika önlemi hakkındaki kararının risk dengesindeki değişimi yansıttığı belirtildi.

Tutanaklardan öne çıkan ifadeler şöyle:

"Çoğu yetkili, toplantılar arası dönemde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını veya artmadığını değerlendirdiği için federal fon faiz oranının hedef aralığının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu belirtti."

Aynı metinde, bazı üyelerin politika faizinin sabit tutulmasının yararlı olabileceğini veya böyle bir kararı destekleyebileceğini belirttiği, söz konusu yetkililerin enflasyon konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

"Bir yetkili, politikanın daha nötr bir duruşa kaydırılması gerektiğine katılırken, bu toplantıda yarım puanlık bir indirim yapılmasını tercih etti."

Tutanaklar ayrıca, para politikasının mevcut duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğuna ve politikanın gelecekteki olası seyrine ilişkin yetkililer arasında çeşitli görüşler bulunduğunu belirtti. Metinde, "Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi" ifadesi yer aldı.

Bazı yetkililer, çeşitli ölçütlere göre finansal koşulların para politikasının özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini ve bu nedenle gelecekteki politika değişikliklerini değerlendirirken ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Oy kullanımı ve gelecek takvim

Geçen ayki para politikası toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullanmıştı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.

