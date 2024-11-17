Felçli Köpek 'Dobby', Kök Hücre Tedavisi ile Yeniden Yürümeye Başladı

Aydın'da Felçli Köpek 'Dobby', Kök Hücre Tedavisiyle Yeniden Yürümeye Başladı

Aydın'da felçli bir köpeğe uygulanan kök hücre tedavisi, hayvanın yeniden yürümeye başlamasını sağladı. Dobby isimli köpek, bir çiftin yardımıyla gittiği veteriner kliniğinde hayata döndü.

Felçli Köpek, Araç Çarpması Sonrası Kurtarıldı

Efeler ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ahmet Onur Akol çifti, yaralı halde buldukları Dobby'yi tedavi için veterinere götürdü. Yapılan muayenede, köpeğin felç geçirdiği anlaşıldı ve Akol çifti onu sahiplenmeye karar verdi. Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, köpeğin kök hücre nakli ile tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Kök Hücre Tedavisi ve İyileşme Süreci

Akol çiftinin sahiplendiği Dobby, yaklaşık iki ay içinde yürümeye başladı. Antakyalıoğlu, insanların sıkça başvurduğu kök hücre naklinin hayvanlara uygulanması için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde bir laboratuvar kurduklarını ifade etti. Bu laboratuvar, hayvanlardan alınan dokuları muhafaza ederek ihtiyaç halinde kök hücre üretimine olanak tanıyor.

Dobby'nin tedavisi esnasında, hayvanın kendisinden alınan yağ dokusundan kök hücre elde edildi. 20 gün sonra bu kök hücreler felçli bölgeye enjekte edildi. Kısa bir süre içinde büyük bir iyileşme görüldü.

Antakyalıoğlu'ndan Açıklamalar ve Gelecek Umutları

Antakyalıoğlu, ilk başta Dobby'nin durumunu umutsuz vaka olarak gördüklerini, kök hücre nakli ile hayvanın tam anlamıyla iyileşeceği konusunda endişeli olduklarını belirtti. Ancak yapılan tedavi sonucunda Dobby, yürüyebilmenin ötesinde, yaşam kalitesini de artırarak adeta yeniden hayata döndü. 'Dobby' artık ayağında, kuyruğunda his ve hareket bulundurarak normal işlevlerini yerine getiriyor.

Akol çifti, köpeklerinin tedavi sürecine dair yaşadıkları umutsuzluğun aksine elde ettikleri sonuçla son derece mutlular. Ahmet Onur Akol, “Tamamen felçli, hiçbir şeye tepki veremeyecek haldeydi. Biz 'biraz bir şey düzelse' ümidiyle gelmiştik ama köpeğimiz muhteşem bir şekilde koşacak hale geldi.” diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Kök Hücre Tedavisinin Geleceği

Antakyalıoğlu, kök hücre tedavisinin sadece felçli hayvanlarda değil, böbrek ve karaciğer yetmezliği, kronik eklem hasarları, katarakt gibi birçok hastalıkta da uygulanabileceğini vurguladı. Bu tedavi, hem veterinerlik alanında hem de evcil hayvan sahipleri arasında büyük umutlar yaratıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aydın'da yaralı halde bulunan ve bir çiftin sahiplendiği köpek, felç nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde yürümeye başladı.

Aydın'da yaralı halde bulunan ve bir çiftin sahiplendiği köpek, felç nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde yürümeye başladı.