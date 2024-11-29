Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesinde anlamlı bir resepsiyon ve konser düzenledi.

Karaköy'deki Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Aziz Andreas'ın kişiliğine ve Hristiyanlık tarihi açısından önemine vurgu yapıldı. Etkinlikte, Budapeşte Senfoni Orkestrası sahne alarak, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ve Orta Doğu’da hayatını kaybeden sivillerin anısına çeşitli eserler seslendirdi.

Resepsiyonun kapanış konuşmasını yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aziz Andreas'ın anıldığı bu özel törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu günü eşsiz bir konserle taçlandırdıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında bağların gelişmesi ve iki ülke arasındaki kültür turizmi faaliyetlerinin ilerlemesi açısından patrikhane olarak her daim köprü olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bartholomeos, bu çabayı sürdürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Bartholomeos, konuşmasında şöyle dedi: "Bir başka arzumuz ise 53 yıl önce kapatılan Heybeliada Ruhban Okulumızın yeniden açılması. Devletimizin iyi niyeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ruhban okulumuzun yeniden açılması için istişareler sürüyor. Hepimizin kutsal arzusunun yerine getirileceği konusunda çok iyimseriz. Diliyoruz ki görüşmeler en kısa sürede bir neticeye varır ve ruhban okulumuz bir an evvel yeniden bir eğitim ve kültür yuvasına dönüşür."

Konuşmasına, "Hepimizin arzusu daha iyi bir dünya." diyerek devam eden Bartholomeos, barış çağrısında bulunarak, "Kuzeyimizdeki komşumuz Ukrayna'da ve Orta Doğu'da birçok insan savaşın yarattığı enkaz altında acı çekiyor, hayatlarını kaybediyor. Bu acıların son bulması için barış çağrımızı yineliyoruz. Diplomasi ve siyaset yoluyla aynı masa etrafında bir an evvel çözüm bulunmasını ve savaşların sona ermesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aziz Andreas Yortusu, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek ayinle idrak edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, resepsiyonun kapanış konuşmasını yaptı.

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Kilisesinin kurucusu kabul edilen Havari Aziz Andreas'ın yortusu öncesi resepsiyon ve konser düzenledi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, resepsiyonun kapanış konuşmasını yaptı.