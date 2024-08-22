Fenerbahçe'nin Galatasaray Derbisi İle İlgili Şikayetine Takipsizlik Kararı

Fenerbahçe'nin Derbi Olayları Üzerine Şikayeti Takipsizlikle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan şikayet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlikle sonuçlandı.

Soruşturma Başlatıldı

Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine, Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve diğer 3 kişi hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı, şikayet edilen tarafların suçlamalarına cevap vermemesi ve somut delil olmaması üzerine alındı.

Olayların Detaylı İncelemesi

Kararda, Fenerbahçe futbol takımının galibiyet sevinci yaşamasının engellendiği ve fotoğraf çekimini gerçekleştiremedikleri belirtilirken, Fenerbahçeli yöneticilere yönelen sözlü ve fiziki müdahalenin iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, bazı Fenerbahçelilerin Ali Çelikkıran'ın küfür ve tehditlerine maruz kaldıkları ifade edildi.

Şikayet Dilekçesinde Delil Yetersizliği

Takipsizlik kararında, Aktürkoğlu ve Eray Yazgan'ın olaylar sırasında fiziksel bir eylemde bulunduğuna dair somut bir delil olmadığı vurgulandı. Dilekçede, hangi eylemleri sonucu hangi suçları işlediklerine dair bir tespit yapılmadığı kaydedildi.

İddianame Hazırlıkları Devam Ediyor

Olayların ardından 5 kişi hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. Bunun sonunda Fenerbahçe futbolcuları ve yöneticileriyle ilgili suçlamaların ciddiyeti gündemdeki yerini koruyor.

Olayların aydınlatılması için yapılan soruşturmaların süreci, sadece spor alanındaki gerginlik değil, aynı zamanda toplumsal bağlamda yaşanan gerginliklerin de bir yansıması olarak dikkat çekiyor.