Fenerbahçe'nin Şampiyonluğu, Dört Şehirde Coşkuyla Kutlandı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Şampiyonluğu Coşkusu

Fenerbahçe Beko, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco takımını 81-70 yenerek şampiyon oldu. Bu büyük başarı, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur gibi dört şehirde coşkuyla kutlandı.

Antalya'da Kutlamalar

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde bulunan Olbia Meydanı'nda toplanan kalabalık, dev ekrandan şampiyonluk maçını izledi. Bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'nin zaferi, coşkulu şekilde kutlandı. İlgili kalabalık arasında Galatasaray taraftarlarının da bulunduğu görüldü.

Muğla'da Sevinç Dolu Anlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fenerbahçeliler Derneği ve belediye iş birliğiyle düzenlenen kutlamalar, Beşkaza Meydanı'nda kurulan ekrandan maçı izleyen taraftarlarla başladı. Maç sonrası, büyük bir sevinçle birlikte şehirde konvoy düzenlendi. Bodrum'da da benzer bir coşku yaşandı; taraftarlar Belediye Meydanı'nda maç sonunu bekleyerek zaferlerini kutladı.

Isparta ve Burdur'dan Kutlama Mesajları

Isparta'da, vatandaşlar yani Fenerbahçeliler, karşılaşmayı valilik önünde kurulan ekrandan izleyerek şampiyonluğu kutladı. Burdur'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, sarı-lacivertli takımın zaferini coşkuyla karşıladı. Kutlamalara araçlarıyla katılan Fenerbahçeliler, şehirde tur atarak coşkularını gösterdiler.

Fenerbahçe Beko'nun, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Muğla'da kutlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde taraftarlar müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Fenerbahçe Beko'nun, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Muğla'da kutlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde taraftarlar müsabakayı Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.