Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Korosu'ndan Unutulmaz 30. Konser

Ferah Merkez Cami'den Etkileyici Bir Konser

Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, kurulduğu günden bu yana büyük bir başarıya imza atarak 10. yılını 30. konserle taçlandırdı. Kalabalık bir dinleyici grubu tarafından izlendiği konser, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserin Açılışı ve Konuşmalar

Program, Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi hafız Ahmet Emre Belge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Kadıköy Müftüsü Ahat Taşçı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, etkinlikte katılımcılara hitaben kısa konuşmalar yaptı.

Musiki Eğitimine Dair Bilgiler

Ferah Merkez Cami İmam Hatibi Yusuf Belge, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, musiki çalışmalarına 2015 yılında başladıklarını belirtti. Coro şefi Hüseyin İpek'in öncülüğünde yürütülen eğitim programı kapsamında, çocuk ve gençler her hafta sonu 3 saatlik müzik dersleri alıyor. Belge, "Üsküdar Müftülüğünün resmi korosuyuz. Bugün 30. konserimizi veriyoruz ve her bir konserimizi profesyonel sanatçıların yaptığı gibi icra ediyoruz," dedi.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Koronun onyıllık serüveni sırasında, 63 gencin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatip olarak göreve başladığını ve 65 gencin hafızlık eğitimini tamamladığını aktaran Belge, "Asıl hedefimiz; çocuklarımız, gençlerimiz cami gölgesinde yetişsin" ifadelerini kullandı.

Sahne Performansı ve Yeni Albümler

Bugünkü konserde, 65 çocuk sahne alırken, 11 yaş altı öğrencilerin koro ve müzik eğitimine devam ettiğini belirten Belge, kız çocuklarının 12 yaşından itibaren sazende olarak koroya katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, daha önce tasavvuf musikisi albümleri çıkardıklarını dile getirerek yeni albümler için beste ve güftelerin hazır olduğunu kaydetti.

Programa Duvak İle Veda

Konser, çocukların birlikte okudukları toplu dua ile sona erdi. Dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan bu etkinlik, cami ve müziğin birleşimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 10. yılında düzenlediği konser, kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edildi.

Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun 10. yılında düzenlediği konser, kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edildi.