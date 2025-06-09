Ferdi Zeyrek'in Ölümü Manisa'da Derin Üzüntü Yarattı

Ferdi Zeyrek'in Vefatı, Ülke Genelinde Derin Üzüntü Yaratıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Zeyrek'in vefat haberinin ardından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Hastanede bekleyişini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanları da burada yer aldı. Yoğun duyguların yaşandığı anlarda, bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

Ferdi Zeyrek'in Hayatı ve Kariyeri

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Zeyrek, sivil toplum kuruluşları ve derneklerinde çeşitli görevler üstlendi.

2019 yerel seçimlerinde CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı. 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı görevine atanmıştı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da hizmet vermiştir.

2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlenen Zeyrek, üç kız çocuk babasıydı. Elektrik akımına kapıldığı olay, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde gerçekleşmişti.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberinin ardından sevenleri üzüntü yaşadı. Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat haberinin ardından sevenleri üzüntü yaşadı. Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı.