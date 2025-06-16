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Ferdi Zeyrek'in Vefatının Ardından Besim Dutlulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından yapılan olağanüstü Meclis toplantısında Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:28
Ferdi Zeyrek'in Vefatının Ardından Besim Dutlulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu

Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

Manisa'nın eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak vefat etmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Meclis üyeleri tarafından başkanlığa seçildi.

Meclis Toplantısı ve Seçim Süreci

Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan başkanlık etti. CHP Grup Başkanvekili Lütfü Akdağ, partilerinin adayı olarak Besim Dutlulu'yu açıkladı. Diğer partiler ise aday çıkarmadılar.

Toplam 88 meclis üyesinden 87’sinin katıldığı gizli oylamada, başladığı ilk turda Besim Dutlulu 85 oy alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Başkan Dutlulu'nun Açıklamaları

Başkanlık görevine seçilen Dutlulu, konuşmasında merhum başkan Ferdi Zeyrek'in kutlu yolunu sürdürmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Onun yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirmek için çalışacağım” dedi. Ayrıca, Manisa'ya sahip çıkma sözünü vererek, parti gözetmeksizin hizmet edeceğini belirtti.

Acı Olayın Ardından Gelişmeler

6 Haziran tarihinde, Yunusemre ilçesinde bulunan evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Olayın ardından, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Bu şüpheliler 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 Haziran’da ise havuzun yapımında görev alan 4 kişi gözaltına alındı ve şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Aday Çıkarmama Kararı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla Meclis'te yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan (ortada) başkanlığında...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan (ortada) başkanlığında, Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan (ortada) başkanlığında...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan (ortada) başkanlığında, Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle toplandı.

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