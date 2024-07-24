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Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:25
Ferit Edgü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ferit Edgü'nün Cenaze Töreni

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ferit Edgü'nün eşi Filiz Bil Edgü, oğlu Yunus Edgü ve kızı Esma Edgü katılarak taziyeleri kabul etti.

Katılımcıların Duyguları

Cenazeye iştirak eden şair Lale Müldür, Ferit Edgü’nün kendisi için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Böyle durumlarda konuşmak çok zor. Ben de bu anın şaşkınlığı içindeyim. Çok üzgünüm," dedi.

Ferit Edgü Hakkında Bilgi

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan ünlü yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Resim Bölümü'nde başladığı eğitimini Paris'te sürdürdü.

Edgü, öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo gibi birçok alanda eserler verdi. 1976-1990 yılları arasında kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Ferit Edgü, "Bir Gemide" adlı kitabı ile 1979'da Sait Faik Hikaye Armağanı ve "Ders Notları" adlı eseri ile Türk Dil Kurumu ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabı ile 1988'de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Cenaze namazının ardından Ferit Edgü, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi....

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Şair Lale Müldür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi....

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Şair Lale Müldür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi....

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Şair Lale Müldür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi....

Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Şair Lale Müldür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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