Fethiye Açıklarında 2 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan olayda, Sahil Güvenlik ekipleri iki kişiyi tıbbi tahliye etti.

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı, özel teknede bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen biri çocuk 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.