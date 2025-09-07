DOLAR
Fethiye Açıklarında 2 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan çocuk ve özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:38
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan olayda, Sahil Güvenlik ekipleri iki kişiyi tıbbi tahliye etti.

Olayın Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı, özel teknede bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen biri çocuk 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

