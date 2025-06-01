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Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 20:10
Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kayaköy mevkisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerden biri çocuk olmak üzere toplam 10 kişi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Bu operasyon, Fethiye'de düzensiz göçmen akışını kontrol altına alma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

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