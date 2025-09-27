Fethiye'de 12. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali

Fethiye'de viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez anısına düzenlenen 12. Klasik Müzik Festivali, Benyamin Sönmez Parkı'nda başlayıp Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konserlerle sürdü.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 23:02
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez anısına düzenlenen Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin 12'ncisi gerçekleştirildi.

Festival programı

Bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla dün Benyamin Sönmez Parkı'nda başlayan festivalin ikinci gününde, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda çeşitli konserler verildi.

Sunucunun mesajı

Festival sunucusu Nursel Ardıç yaptığı konuşmada, Benyamin Sönmez'in kısa sürede kazandığı büyük başarıların genç ruhlara örnek olduğunu söyledi.

Ardıç, festivalin Benyamin'in yeteneklerini gençlerle buluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Onların yeteneklerini keşfetmeyi ve müziğin birleştirici gücünü gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor." dedi.

Genç müzisyenler sahnede

Daha sonra antik tiyatroda, Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu konser verdi. Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere zengin repertuvarıyla müzikseverlere hitap etti.

