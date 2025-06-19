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Fethiye'de Atık Yağ Getirenlere 250 TL Hediye Çeki!

Fethiye'de 10 litre atık yağ getirenlere 250 lira değerinde hediye çeki veriliyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:04
Fethiye'de Atık Yağ Getirenlere 250 TL Hediye Çeki!

Fethiye Belediyesi'nden Yenilikçi Proje

Muğla'nın Fethiye ilçesi, çevre koruma çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacak bir projeye imza attı. Fethiye Belediyesi, evsel kaynaklı bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Habitat Geri Dönüşüm Firması ile 1 yıl süreli bir işbirliği protokolü yaptı.

10 Litre Atık Yağ, 250 Lira Çek

Bu kapsamda, vatandaşlar, her 10 litre bitkisel atık yağ getirdiklerinde 250 lira değerinde market alışveriş çeki kazanacak. Bu sistem sayesinde atık yağların çevreye zarar vermesi engellenirken, aynı zamanda bireylerin ekonomisine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Atık yağlar, Fethiye Belediyesine bağlı Atık Getirme Merkezi veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edilebilecek. Ayrıca, 444 90 82 - 6555 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilmesi halinde, atık yağlar evlerden de alınabilecek.

Fethiye Belediyesi, bu proje ile hem doğayı koruma hem de vatandaşları bilinçlendirme adına önemli bir adım atmış oluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyeye 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çekinin...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyeye 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çekinin verileceği bildirildi. Evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararın önüne geçmek ve atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıl süreli işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca (solda) da katıldı.

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