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Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Fethiye Belediyesi, evlerdeki bitkisel atık yağlar için 250 TL hediye çeki veriyor. Çevre bilinci için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:50
Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Fethiye'den Müjdeli Haber: Atık Yağlarınız Değerli!

Muğla'nın gözde tatil cenneti Fethiye, hem cepleri hem de çevreyi ferahlatacak devrim niteliğinde bir uygulama başlattı. Fethiye Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık yağların doğaya verdiği zararı minimize etmek amacıyla yeni bir projeye imza attı. Bu uygulama sayesinde, hak sahiplerine her 10 litre bitkisel atık yağ için 250 TL destek verilecek.

Fethiye'den Destek Almanın Yolu

Artık Fethiye'de yaşayanlar, evlerinde biriktirdikleri 10 litre bitkisel atık yağı getirmeleri karşılığında 250 TL değerinde market alışveriş çeki kazanma fırsatına sahip olacaklar.

Atık Yağ Kampanyası ile Doğa Koruma

Fethiye Belediyesi, doğayı koruma misyonu çerçevesinde önemli bir protokole imza attı. Evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararlar oldukça büyük. Kanalizasyon sistemlerine dökülen atık yağlar, tıkanıklığa yol açarken, su kaynaklarına karıştığında ekosisteme ciddi zararlar vermekte. Bu nedenle, Fethiye Belediyesi, ekosistemin bozulmasını engellemek adına yeni bir program başlattı.

Bu kapsamda, Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıllık işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte, Fethiye sakinleri, her 10 litre bitkisel atık yağ getirdiklerinde 250 lira değerinde market alışveriş çeki kazanacaklar. Böylece, evlerde biriken ve çoğunlukla bilinçsizce lavabolara dökülen atık yağlar hem doğadan uzaklaştırılacak hem de vatandaşlara maddi bir getiri sağlayacak.

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Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

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