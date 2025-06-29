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Fethiye'de Bisiklet Tutkunlarından Etkileyici 'Sessiz Sürüş' Etkinliği

Fethiye'de bisiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla 'sessiz sürüş' etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 21:06
Fethiye'de Bisiklet Tutkunlarından Etkileyici 'Sessiz Sürüş' Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkat çekmek için anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. 'Sessiz sürüş' adı verilen bu etkinlik, Fethiye Kent Konseyi'nin öncülüğünde Muğla Bisiklet Derneği'nin desteğiyle organize edildi.

Yaklaşık 100 bisikletli, Beşkaza Meydanı'nda bulunan Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde toplanarak, dikkat çekici mesajlar içeren dövizler taşıdılar. Bu dövizlerde 'Bisikletliler de trafiğin bir parçası', 'Trafikte saygı istiyoruz' ve 'Pedala saygı hayata saygı' gibi ifadeler yer aldı.

Katılımcılar, daha sonra Şehit Fethi Bey Parkı'na kadar pedal çevirdiler. Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Muzaffer Atlı, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bisiklet kazalarında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Atlı, aktivitenin adının 'sessiz sürüş' olmasına rağmen içlerindeki duygu yoğunluğunun yüksek olduğunu belirterek, 'Amacımız bisikletlileri trafikte insanların fark etmesini sağlamak''Sorunlarımızı bu gibi eylem ve eğitimlerle aşmaya çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

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