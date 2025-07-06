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Fethiye'de Caretta Caretta Kurtarıldı

Fethiye'de misinaya dolanan caretta caretta itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşamına geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 10:07
Fethiye'de Caretta Caretta Kurtarıldı

Fethiye'de Caretta Caretta Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanalda misinaya dolanan bir caretta caretta itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tuzla Mahallesi'nde, deniz kaplumbağasının misina ile sıkıştığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek caretta carettayı kurtardı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde deniz kaplumbağası sağ salim çıkarıldı.

Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen caretta caretta, yapılan muayenelerin ardından tekrar doğal yaşamına bırakıldı. Bu tür olayların önlenmesi için halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

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