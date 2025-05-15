Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: 146 Kilogram Atık Toplandı

Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dünya İklim Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar deniz dibini temizleyerek doğaya katkıda bulundular. Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ve D-Marin iş birliğiyle Göcek Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, denizden 146 kilogram atık çıkarıldı.

Çeşitli Atıklar Denizden Çıkarıldı

Cami şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar, temizlik ekibi tarafından titizlikle toplandı. Toplanan atıklar, çevre bilinciyle geri dönüşüme gönderildi. Bu tür uygulamalar, deniz ekosistemini koruma adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Fethiye Belediyesi'nin çevre dostu projeleri sayesinde, bu tür etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Göl ve deniz kıyısı temizliğine dair yapılan bu tür organizasyonlar, bölgenin doğal güzelliklerini korumak için önemli bir fırsat sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.