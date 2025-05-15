DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: 146 Kilogram Atık Toplandı

Fethiye'de düzenlenen deniz dibi temizliğinde dalgıçlar 146 kg atık topladı. Etkinlik, 'Dünya İklim Günü' kutlamaları kapsamında yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:44
Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: 146 Kilogram Atık Toplandı

Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dünya İklim Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar deniz dibini temizleyerek doğaya katkıda bulundular. Fethiye Belediyesi, Akdeniz Koruma Derneği ve D-Marin iş birliğiyle Göcek Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, denizden 146 kilogram atık çıkarıldı.

Çeşitli Atıklar Denizden Çıkarıldı

Cami şişe, plastik boru, tenekeler ve hortumlardan oluşan atıklar, temizlik ekibi tarafından titizlikle toplandı. Toplanan atıklar, çevre bilinciyle geri dönüşüme gönderildi. Bu tür uygulamalar, deniz ekosistemini koruma adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Fethiye Belediyesi'nin çevre dostu projeleri sayesinde, bu tür etkinliklerin devam etmesi bekleniyor. Göl ve deniz kıyısı temizliğine dair yapılan bu tür organizasyonlar, bölgenin doğal güzelliklerini korumak için önemli bir fırsat sunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!