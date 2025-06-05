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Fethiye'de Deniz Dibi ve Kumsal Temizliği Etkinliği

Fethiye’de ‘Çevre Koruma Haftası’ kapsamında deniz dibi ve kumsal temizliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 17:31
Fethiye'de Deniz Dibi ve Kumsal Temizliği Etkinliği

Fethiye'de Deniz Dibi ve Kumsal Temizliği Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi ve kumsal temizliği etkinliği, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ tarafından önderlik edilen etkinlikte, Türkiye Çevre Vakfı (TÜÇEV) destek sağladı.

Ölüdeniz'de Temizlik Harekatı

Etkinlik, ‘Çevre Koruma Haftası’ çerçevesinde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Halk Plajı’nda yapıldı. “Plastik Kirliliğine Son” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar deniz dibinden atık malzemeleri topladı.

Etkinliğe katılan çocuklar ve diğer gönüllüler, sahilde bulunan çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı. Ayrıca bazı gruplar konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı; çocuklar ise çalan müzikler eşliğinde eğlenerek etkinliğe neşe kattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ önderliğinde Türkiye Çevre Vakfı'nın (TÜÇEV) katkılarıyla "Çevre Koruma Haftası" dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Halk Plajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi. "Plastik Kirliliğine Son" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte gönüllü dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi ve kumsal temizliği yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ önderliğinde Türkiye Çevre Vakfı'nın (TÜÇEV) katkılarıyla "Çevre Koruma Haftası" dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Halk Plajı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi. "Plastik Kirliliğine Son" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte gönüllü dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı.

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